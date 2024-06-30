شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 29 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 29 – 6 – 2024 فى مقدمتها: محمد الشناوي يُجهّز عروضا سعودية والأهلي يستعد لاتخاذ قرار رسمي.

محمد الشناوي يُجهّز عروضا سعودية.. والأهلي يستعد لاتخاذ قرار رسمي

يُجهّز محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي عدة عروض خارجية أبرزها من السعودية تمهيداً لتقديمها للنادي من أجل دراستها واتخاذ قرار مناسب فيها خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يهزم سيراميكا 4-2 ويقفز إلى المركز الثامن فى دورى NILE.. فيديو

خطف الزمالك فوزاً مثيراً من أنياب نظيره سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

التعادل الإيجابى 1-1 يحسم مواجهة الاتحاد والداخلية فى دورى NILE .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة الاتحاد السكندرى والداخلية في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

بلدية المحلة يكتفى بالتعادل السلبى مع إنبى فى أول ظهور لـ أحمد كشرى

انتهت مباراة بلدية المحلة وانبى التى أقيمت اليوم، السبت، باستاد السويس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

انتهاء جلسة استماع رمضان صبحي أمام لجنة المنشطات والمحامي يطالب برفع الإيقاف

انتهت جلسة الاستماع الثانية لرمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أمام لجنة المنشطات، لاستكمال سماع أقواله فيما نسب إليه بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

اتحاد الكرة يكلف بيريرا بحضور مباريات الدوري المقبلة للوقوف على أخطاء التحكيم

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بحضور مباريات الدورى المتبقية للوقوف على أخطاء التحكيم والحد منها في جولات الحسم.

عماد النحاس مديرًا فنيًا للمقاولون العرب خلفًا لمعتمد جمال

أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، اتفاقه مع عماد النحاس لتوليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.