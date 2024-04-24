أتالانتا يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول بنصف نهائي كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - انهى فريق أتالانتا الشوط الاول من مباراته أمام فيورنتينا متقدما بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب جيويس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا الموسم الجاري 2023-2024.

سجل هدف أتالانتا اللاعب تيون كوبمينرس في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.

بدا فريق أتالانتا مباراته امام فيورنتينا بتشكيل ضم كل من: كارنيسيتشي؛ جيمسيتي، هين، كولاسيناك؛ زاباكوستا، دي رون، إيدرسون، روجيري؛ كوبمينرز. سكاماكا، دي كيتيلاري.

بينما بدا فيروينتينا اللقاء بتشكيل مكون من: تيراتشيانو؛ دودو، ميلينكوفيتش، رانييري، بيراجي؛ بونافينتورا، ماندراجورا؛ نيكو جونزاليس، بلتران، كوامي؛ بيلوتي.