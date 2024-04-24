الأهلي يخسر أمام سيتي اويلرز بالدوري الأفريقي لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء اليوم الأربعاء مواجهات اليوم الرابع من مباريات مجموعة النيل لبطولة الدوري الأفريقي والتي تقام في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

ونجح فريق بانجي "أفريقيا الوسطى" من تحقيق فوزه الثاني في التصفيات على حساب أهلي بني غازي "ليبيا" بنتيجة ٩٦/٩٣.

وصرح فرانسواه إنينجي، مدرب فريق بانجي، قائلًا "العودة للمنافسات أمر رائع، وقدمنا مباراة جيدة أمام أهلي بني غازي".

أما، رولي فولا، لاعب فريق بانجي، فقد صرح "نفذنا خطة مدرب الفريق رغم الإجهاد الذي نتعرض له، لكن كان من اللازم أن نحقق الفوز اليوم".

إيفان جيرميك المدير الفني لفريق أهلي بني غازي، فقد تحدث "تهانينا لفريق بانجي، لعبوا بشكل أفضل وقدموا أداء أفضل مننا".

أما، ماجوك دينج، لاعب أهلي بني غازي، فقد قال خلال المؤتمر الصحفي "كانت مباراة جيدة دفاعيًا ولكننا خسرنا المباراة في الربع الثالث".

فيما تكمن فريق سيتي اويلرز "اوغندا" من تحقيق اول فوز في التصفيات على حساب النادي الأهلي "مصر" بنتيجة ٨٢/٨١.

وقال كريم نسبة، مدرب فريق سيتي أويلرز خلال المؤتمر الصحفي "الفوز على الأهلي بطل أفريقيا هو حدث تاريخي لنا، تسببنا في تعقيد المجموعة ولا يعلم أحد من سيتأهل".

فيما صرح ديني ميلر، لاعب الفريق الأوغندي "شرف كبير مواجهة الأهلي وتحقيق الفوز على أكبر نادي في افريقيا".

أما اوجستي بوش، مدرب الأهلي قال "أهنيء سيتي اويلرز، أشعر بأننا لم نخض المباراة بأفضل شكل وكنا نثق في أنفسنا بشكل زائد".

فيما قال إيهاب أمين لاعب الأهلي "لا توجد أعذار حول الخسارة، اوجستي حذرنا من هذه المباراة، نحتاج كلاعبين أن نحسن مستوانا".