السباحة بالزعانف تطير إلى كولومبيا للمشاركة ببطولة العالم للجامعات

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف مطار القاهرة متجهة إلى كولومبيا للمشاركة ببطولة العالم للجامعات المقرر إقامتها يومي "26 و 27 إبريل الجاري.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 سباحًا بواقع 6 لاعبات و 7 لاعبين يشاركون في منافسات فردي سيدات ورجال في كل من: 50 م تحت الماء، 100 م مونو ، 200 م مونو، 400 م مونو، 800 م مونو، 50 م زعانف مزدوجة، 100 م زعانف مزدوجة، 200 م زعانف مزدوجة، 400 م زعانف مزدوجة، بالإضافة إلى منافسات التتابع في كل من: 4x50 تتابع مختلط مونو، 4x100 تتابع مختلط مونو، 4x50 تتابع مختلط زعانف مزدوجة، 4x100 تتابع مختلط زعانف مزدوجة.

وتضم قائمة السباحات كل من: ندا مجدى - جميله على - ملك شريف - جودى شريف - ايات السيد - بسمله صبحى .

بينما يمثل مصر في الرجال كل من : احمد هشام - احمد ايهاب - محمود وليد - ادهم محيى - ادهم فؤاد - احمد طاهر - زياد ياسر.

ويقود المنتخب المصري فنيًا إبراهيم السيد وعمرو شاكر ويرأس البعثة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وقد أكد كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ أن قائمة اللاعبين المشاركين قي البطولة تم اختيارها بعماية بعد خوض تصفيات خاصة بالمنتخب، مؤكداً على ثقته في أبطال مصر وتتويجهم بعدد كبير من الميداليات في البطولة.

يذكر أن مصر سيطرت بنجاح على منافسات البطولتين الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بشرم الشيخ.

واحتلت مصر المركز الأول في منافسات النسخة ال 15 من البطولة العربية باجمالي 28 ميدالية بواقع 14 ذهبية و 12 فضية وبرونزيتين، فيما جاءت تونس في المركز الثاني باجمالي 3 ميداليات (ذهبيتين وفضية)، والأردن في المركز الثالث باجمالي 9 ميداليات (فضيتين و 7 برونزيات)، والجزائر في المركز الرابع باجمالي 5 ميداليات (فضية و 4 برونزيات)، والكويت في المركز الخامس بميداليتين برونزيتين.

كما فرضت مصر سيطرتها على النسخة الأولى من البطولة الأفريقية للسباحة بالزعانف باجمالي 28 ميدالية بواقع 13 ذهبية و 13 فضية وبرونزيتين.