مي عاطف: نسعى لتنظيم بطولة إفريقيا بصورة تليق بمكانة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت مي عاطف، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، التي تقام في ‏ضيافة النادي، على الترحيب بمسئولي الاتحاد الإفريقي والفرق والوفود المشاركة بالبطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع ‏الفني الذي عقد مساء اليوم قبل انطلاق مراسم القرعة.‏

وأكدت مي عاطف أن اللجنة تسعى إلى تنظيم البطولة بصورة تليق بمكانة الأهلي العريقة في استضافة البطولات القارية ‏والعالمية، وهو ما عكسته الإشادة الكبيرة من الجميع بتنظيم النادي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، والتي اختتمت فعالياتها ‏قبل أيام.‏

وأشارت إلى أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها اللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة لتوفير كافة ما يلزم من خدمات للفرق ‏المشاركة بالبطولة.‏

وشددت مي عاطف على أن العمل سوف يظل قائمًا على مدار الساعة في صالات المباريات والتدريبات وفي الفنادق ووسائل ‏التنقلات لتذليل أي عقبات، وتوفير الأجواء المناسبة للجميع.‏