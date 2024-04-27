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"في الدوري".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على مازيمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى فريق مازيمبي الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلى منافسات مرة أخرى، عندما يلاقي النادي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي نظيره النادي الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، جمعهم من 11 مباراة، فيما يأتي النادي الإسماعيلي في المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 19 جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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