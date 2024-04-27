مارسيل كولر : قدمنا مباراة كبيرة وجمهور الأهلي كان اللاعب رقم 12 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إنه سعيد بالفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة في مباراة صعبة على عكس النتيجة

وأضاف مارسيل كولر :" اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وفرضوا السيطرة على مجريات اللعب وتوقعت طريقة لعب مازيمبي لذلك بدأت بتشكيل قريب جدا من مباراة الذهاب ".

واستكمل المدير الفني :"استطعنا خلق فرص كثيرة وسعيد جدا بتركيز اللاعبين وأداءهم طوال المبارة والوصول إلى النهائي ".

وردا على سؤال حول من يحرس مرمى الأهلي في النهائي قال مارسيل كولر :" مصطفى شوبير قدم مباريات كبيرة وبطولة مميزة ولكن الشناوي غاب لمدة ثلاثة شهور ويبدأ من الاثنين القادم المشاركة في المران كامل وحسب حالته نقوم بتقيم الأفضل للمشاركة في المباراة النهائية خصوصا ان الشناوي غائب لفترة طويلة ويفقد حساسية المباريات وهذا امر طبيعي ".

وعن وجود جماهير الأهلي قال كولر :" سعيد جدا بوجود جماهير الأهلي العظيم يقدمون دعم كبير طوال الوقت يساعدني واللاعبين ولهم دور بأنهم اللاعب رقم ١٢ دائما في اي مباراة يتواجدون بها ".

واستكمل كولر تصريحاته قائلا :" نبدأ غدا تحليل مباراة اليوم لمعرفة السلبيات والايجابيات وبعدها نغلق صفحة البطولة الأفريقية مؤقتا ويصبح تركيزنا في الدوري المصري فقط ".

وأضاف كولر تصريحاته قائلا :" وجود الجمهور أكبر حافز للاعبين وهذا ما تحدثت للاعبين وان المباراة تطلب مجهود كبير خصوصا اننا نواجه فريق يملك قوة بدنية واحتاجنا تقديم مجهود مضاعف للفوز بهذه المباراة ".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالرد على سؤال عن مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا قائلا :" لا أفكر في اي أفضلية نفسية أمام الترجي..هذا رأي جماهيري.. بالنسبة لي هو فريق جديد ويملك مدرب جديد وفاز على صن داونز وهناك تغيير كامل في الاستعداد للنهائي وسنقوم بالتجهبز ودراسة الفريق جيدا ".