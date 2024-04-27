تحقيق عاجل مع نجم الاهلي بسبب مباراة مازيمبي

فتح خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلي تحقيقًا عاجلًا مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأحمر، وذلك لما بدر منه في مباراة مازيمبي الكونغولي أمس.

وكان عمرو السولية قد اعترض على تغييره في مباراة الأمس أمام مازيمبي الكونغولي؛ وهو ما أثار غضب الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

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وتحدث خالد بيبو مع عمرو السولية عقب مباراة الأمس، ليؤكد اللاعب على أنه لم يقصد الاعتراض على التغيير ولكن كان حزينًا من تعادل الفريق في المباراة.

ومن المتوقع أن يوقع خالد بيبو غرامة مالية على عمرو السولية، حتى لا يعترض أي لاعب آخر على قرار الجهاز الفني.

وتأهل النادي الاهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف نهائي.

ومن المقرر أن يٌلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري، حيث سيلعب المارد الأحمر مباراة الذهاب في تونس، فيما تلعب مباراة الإياب في القاهرة.