الامارات | كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح.. والنجم المصري يصمت تجنباً لاشتعال النيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، انتهاء الأزمة مع النجم المصري محمد صلاح، عقب مشادة الثنائي في مواجهة "الريدز" مع وست هام.

قال يورغن كلوب عقب المباراة لشبكة "TNT Sports" البريطانية عن خلافه مع محمد صلاح: "تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس، بالنسبة لي انتهى الأمر".

وأضاف كلوب عن السباق على لقب الدوري الإنجليزي: "لست في مزاج يسمح لى بالحديث عن ذلك، كان علينا الفوز هنا، وكنا نعلم ذلك".

في المقابل رفض صلاح التعليق على المشادة، قائلاً: "إذا تحدثت ستشتعل النيران".

وكان محمد صلاح دخل في مشادة كلامية مع كلوب خلال مواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي، في افتتاح ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وظهرت علامات الغضب على النجم المصري لحظة دخوله إلى أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 79.