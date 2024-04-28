"هل حضرتك زعلان؟".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن انتماء مخرج مباراة مازيمبي ويوجه رسالة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن انتماء مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي الماضية، التي أقيمت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي وتأهله لنهائي البطولة.

وشهدت مباراة الأهلي ومازيمبي، جدلا تحكيميا، بعد تدخل الفار وإلغاء هدف للفريق الكونعولي، واتهام مخرج المباراة بتوجيه لقطات محددة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "عاوز أوضح بعض حاجات لأن عندنا ناس كتير ضعيفة في القوانين، لأن مجنني اللي بيدافعوا عن فريق مازيمبي اللي هو كان بيلاعب الأهلي المصري".

أضاف: "معروف للجميع مدى صعوبة هذه المباراة، والحمد لله تقنية الفار عندنا جيدة والملعب جيد، مازيمبي لما أحرز هدف كلنا قولنا إنه صحيح ولكن الفريق قادر على التعديل، وبعدها فوجئنا جميعا بتدخل الفار وإلغاء الهدف".

أكمل: "الغريبة بقى اللي رددوا البعض، وقالوا أن مخرج المباراة محمد نصر تدخل من أجل إلغاء الهدف، خلاني رحت كلمت نصر ورد عليا قالي والله مش أنا المخرج بتاع المباراة، والمخرج كان هشام عبدالودود، وده ليه واقعة سابقة مع الأهلي في إحدى المباريات الماضية وهو ليس أهلاويا للتوضيح".

وتابع: "تابعت جميع ردود أفعال الحكام السابقين، اللي أكدوا على صحة قرار الفار وإلغاء الهدف، وعلى فكرة حكمة الفار هي نفسها اللي تواجدت في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اللي شهدت بعض اللغط وتجاهل احتساب بعض الألعاب للفريق الأحمر".

وأوضح: "حكمة الفار شاهدت أكثر من زاوية وليس كما يتردد أنها شاهدت لقطة واحدة، وعلى فكرة دي مش بتاعة المخرج، وبعدين استدعت الحكم، اللي شاف أن قررها صحيح والهدف من لمسة يد".

وأتم تصريحاته: "السؤال هل حضرتك زعلان أن الأهلي خد حقه؟ ولا زعلان أن الأهلي كسب؟ أنا مع أن أي حد ياخد حقه سواء الأهلي أو الترجي أو الزمالك، ومن حق كل واحد يفرح بفريقه".

اقرأ أيضا:

"أنت مش شايف؟".. شوبير يكشف نص حديث صلاح وكلوب وبداية إشعال الأزمة

"بتكسبوا بالحكام".. حسام غالي يثير الجدل بما فعله مدرب المنتخب السابق ويوجه رسالة لشيكابالا

"لم أرَ لمسة يد".. مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي يفجر مفاجأة بشأن تدخله في الهدف الملغي