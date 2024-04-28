الزمالك يستبعد رباعي الفريق أمام دريمز في الكونفدرالية

استبعد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رباعي الأبيض، خلال مواجهة دريمز الغاني، في الكونفدرالية الإفريقية.

وتأكد غياب الرباعي محمود عبد الرازق “شيكابالا”، والسنغالي إبراهيما نداي، ومهاب ياسر ومعاذ علاء الدين، عن قائمة الزمالك خلال مواجهة دريمز الغاني.

ويواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني، في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب استاد بابا يارا بكوماسي

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وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويأتي غياب محمود عبد الرازق “شيكابالا”، بسبب إصابته في العضلة الأمامية، والتي تعرض لها خلال تدريب الزمالك يوم الجمعة الماضي.

فيما تم استبعاد السنغالي إبراهيما نداي، من قائمة الأبيض خلال مواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية، بسبب معاناته من بعض الآلام في العضلة الضامة.