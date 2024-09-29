شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 - 9 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 - 9 - 2024 العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تجديد مفاوضات الزمالك مع أتشمبونج للهروب من إيقاف القيد مجددا وافتتاح كأس العالم لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الرياضة يشكر الرئيس السيسى على رعاية كأس العالم لأندية اليد

الأهلى يدعم يحيى عطية الله بعد خطأ مباراة السوبر الأفريقى

حرص الجهاز الفني للأهلي على تحفيز المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق عقب خسارة الفريق مباراة السوبر الأفريقي، بعدما تسبب في كرة هدف التعادل بسبب خطئه في إخراج الكرة، إضافة على إهدار ركلة الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 6 أيام بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لكأس العالم للأندية لكرة اليد وعلقت: "كأس العالم للأندية يزين أرض العاصمة الإدارية الجديدة".

حقق فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2004 فوزا مهما على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم، السبت، على صالة الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين. يدرس مسئولو النادي الأهلي التراجع عن قرار تأجيل التعاقد مع لاعب أجنبي خامس قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد إخفاق الفريق فى حصد لقب السوبر الأفريقي لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

جدد مسئولو نادى الزمالك اتصالاتهم مع الغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق لمنحه مستحقاته المالية المتأخرة، والتى بسببها اشتكى النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول عليها.