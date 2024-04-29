رونالدو في صدارة الأكثر تسللا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طاردت مصيدة التسلل كريستيانو رونالدو كثيرا خلال مباراة فريقه النصر أمام الخليج، السبت، ضمن الجولة الـ29 من منافسات دوري روشن السعودي.

وشهد الشوط الأول، الذي انتهى سلبيا بين الفريقين، تسجيل قائد نادي النصر لهدفين في مرمى الخليج، لكن تم إلغاؤهما بداعي وقوع النجم البرتغالي في مصيدة التسلل.

ووقع النجم البرتغالي في مصيدة التسلل 54 مره في جميع المباريات التي خاضها مع النصر في جميع المسابقات كاثر اللاعبين تسللا في الموسم.

ويقدم «صاروخ ماديرا» مستويات رائعة مع النصر على الصعيد الفردي، إذ يحتل صدارة هدافي بطولة دوري روشن السعودي برصيد 29 هدفا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.

ويبحث النجم البرتغالي عن حصد ثاني ألقابه بالقميص النصراوي، بعد أن توج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الودية خلال الصيف الماضي، وتنتظر النصر مواجهة أمام نادي الخليج في الدور نصف النهائي من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مايو المقبل.

وتعد فرصة النصر صعبة في المنافسة على لقب دوري روشن حيث يصدر الهلال بفارق 12 نقطة.