الامارات | «تمهيدي» دوري اليد يصل إلى محطته الختامية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة السابعة مساء اليوم الجولة الختامية من الدور التمهيدي لدوري كرة اليد، بإقامة أربع مباريات تقام في التوقيت ذاته، يحلّ في الأولى شباب الأهلي ضيفاً على العين، ويستضيف دبا الحصن الجزيرة، كما يحلّ الشارقة ضيفاً على مليحة، وآخرها «ديربي دبي» بين الوصل وضيفه النصر.

وكانت أربعة فرق ضمنت التأهل المبكر إلى نصف النهائي، وهي: الشارقة المتصدر بـ37 نقطة، وشباب الأهلي الوصيف (33 نقطة)، والعين (28 نقطة)، ومليحة (27 نقطة). يذكر أن مباريات نصف النهائي تقام يومي الثالث والسابع من مايو المقبل، وتجمع الشارقة مع مليحة، وشباب الأهلي مع العين.