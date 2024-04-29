هل يفقد النصر نجومه في نهائي كأس الملك حال التأهل؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الخليج، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك السعودي.

وقالت أنباء انتشرت في الساعات الماضية أن ثلاثي نادي النصر مهدد بالغياب عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حال تأهله.

وأكدت أنه في حال حصل الثلاثي تيليس وأتافيو وكريستيانو رونالدو، على الانذار خلال مباراة الخليج، في دور نصف النهائي فإنهم لن يكونوا ضمن اللاعبين المشاركين في المباراة النهائية.

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وتؤكد اللائحة إسقاط إنذارات اللاعبين بداية من الدور نصف النهائي، في بطولة كأس الملك “خادم الحرمين الشريفين”.

وعليه فإن الثلاثي سيشارك مع النصر بشكل طبيعي في النهائي حتى في حال حصولهم على كروت صفراء، لسقوط الكارت من الدور ربع النهائي.

ويلاقي النصر نظيره الخليج، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.