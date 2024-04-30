شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

ياسر إبراهيم يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية

شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي ‏أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء ‏المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.‏

مران الأهلى.. كولر يعقد جلسة مع الجهاز المعاون استعدادا للإسماعيلى

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

كولر يعيد كهربا لقيادة هجوم الأهلي أمام الإسماعيلى فى الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على إعادة محمود كهربا لاعب الفريق لقيادة هجوم المارد الاحمر فى مباراة الإسماعيلى بالدوري. ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات كهربا بإشراكه أساسياً فى مباراة الإسماعيلى لإراحة الفلسطينى وسام أبو على الذى شارك أساسياً فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري أبطال أفريقيا، وتعرض لجرح سطحى فى الركبة، رغم تألقه وتسجيله هدفا مميزا قاد المارد الأحمر للصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا. وشارك كهربا بديلا فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري الأبطال الأفريقى.

عمر كمال عبد الواحد يقود الجبهة اليمنى للأهلى أمام الإسماعيلى

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على إعادة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق لقيادة الجبهة اليمنى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري. وغاب عمر كمال عبد الواحد عن الظهور مع الأهلى فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد أفريقياً.

كولر يرحب بتمديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي.. اقرأ التفاصيل

رحب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، بتمديد تعاقد أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة. وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي فى صيف 2025 ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل، وترغب الإدارة الحمراء فى تمديد عقد اللاعب.