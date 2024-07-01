شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: العدالة تقتضى إعادة مباراة سموحة وبيراميدز من بدايتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن أزمة مباراة فريقه مع بيراميدز تخضع للائحة الظروف القهرية بعد إلغاء المباراة في بداية الشوط الثاني.

وقال سامي، في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس:"المباراة يجب أن تُعاد وهذه هي العدالة وفقا للائحة، هذا ظرف قهري ولا يجب استكمال المباراة وإنما إعادتها كاملة".

وأضاف المدير الفني لفريق سموحة أن اللائحة لا تحتمل التأويل، وإنما واضحة تماما، وقرأتها كاملة بعد أزمة المباراة، والغريب في الدوري أن بعض الفرق تحظى برفاهية لا تحظى بها الفرق الأخرى.

وأتم سامي: "ما حدش راضي عن التحكيم، وشاهدنا واقعة التسلل على مهاجم الاتحاد السكندري، وكذلك الهدف الذي تعادل منه بيراميدز جاء بعد احتساب خطأ مجاني".