شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب كهربا عن مران الأهلى وقائمة مباراة طلائع الجيش غدا والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبعاد محمود كهربا، من مران الفريق الأخير قبل مواجهة طلائع الجيش غدا الإثنين ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 في دوري نايل.

جاء استبعاد كولر لكهربا من المران في ضوء أزمة اللاعب بعد مباراة فارك، بعد خروجه من مران المستبعدين عقب مباراة الفريق السكندري الأخير.

وكان كولر قد قرر خروج كهربا من مران الغائبين عن مواجهة فاركو عقب نهاية المباراة كما هو معتاد وعدم استكماله المران رفقة الزملاء بسبب عدم الجدية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، المؤجلة من الأسبوع الـ13 لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية.

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش، ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

وحقق الأهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.