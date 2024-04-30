رئيس نادى سبورتنج : واجهنا تحديات كبيرة وحققنا إنجازًا تاريخيًا بالصعود لدورى المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - فتح رئيس نادى سبورتنج رجل الأعمال أحمد حسن قلبه لـ"الخليج 365" كاشفًا عن التحديات الكبيرة التى واجهت مجلس إدارة النادى وكيف تم التعامل معها بحكمة واقتدار حتى ترجمت هذه الأعمال بتحقيق إنجاز تاريخي بالصعود لدورى المحترفين، موضحاً أنه يوجد بالنادى أبطال عالمين منهم نور الشربينى وزياد السيسى متمنياً خروج " صلاح" جديد من نادى سبورتنج.

لم تكن المهمة سهلة على مجلس إدارة نادى سبورتنج الحالى الذى استلم تركة مليئة بالاشواك خاصة بعد ما شهدت السنوات الأخيرة من عمر المجلس السابق بعد التصرفات التى لا تليق باسم أكبر نادى ارستقراطى من تبادل الاتهامات الأمر الذى وصل الى أقسام الشرطة وبلاغات للنيابة ما أصاب المجتمع السكندرى بصدمة وقتها.

ومع تولى المجلس الحالى المنتخب المهمة بقيادة رجل الأعمال أحمد حسن نائب رئيس الغرفة التجارية أصيب النادى بنوع من الصمت واختار طريق العمل فى صمت والابتعاد عن التصريحات الرنانة وطى صفحة الماضى خلال "٢٨" شهرًا مضت هى عمر المجلس الحالى ورغم أن نادى سبورتنج لديه ابطال دوليين فى مختلف الالعاب الا ان نبأ صعود الفريق الاول لكرة القدم الى دورى المحترفين بقيادة الكابتن احمد فاروق المدير الفنى كان نقطة تحول فى تاريخ النادى ولذلك نجحت" الخليج 365" فى كسر الصمت لدى مجلس الادارة وانفردت بهذا الحوار مع أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج للاجابة عن الكثير من التساؤلات فكان هذا الحوار :-

** أولاً مبروك صعود فريق الكرة لدورى المحترفين فكيف تم تحقيق هذا الانجاز غير المتوقع بنادى سبورتنج ؟



- فعلا ما حدث فى فريق الكرة انجاز تاريخى من كتيبة عمل الجهاز الفنى والادارى الذين يعملون بأداء رجولى فى صمت والكابتن أحمد فاروق المدير الفنى استطاع ان يحقق هذا له كل التحية والتقدير من خلال العمل من اجل النجاح بفريق يضم لاعبين اهتمامهم فقط تحقيق ذاتهم بعيدا عن البعد المالى وايضا روح العمل بينهم عالية فلا يوجد فرق بين لاعب اساسى او احتياطى فالجميع يعمل بأسم سبورتنج ولهذا تم تكريمهم فى اليوم التالى لفوزهم دون الانتظار لخطوة الصعود الى الممتاز لتشجيعهم فى سرعة تؤكد ان الجهاز الادارى بالنادى تمرس على الاعداد الناجح.

** ألا تخشى الأصوات التى تحذر من تحويل سبورتنج من نادى اجتماعى له طبيعة ارستقراطية إلى نادٍ رياضى بجمهور يغضب وينتقد؟

- أولاً الفرحة كبيرة والنجاح معدى وكلنا بندور عليه ولدينا ابطال عالمين مثل نور الشربينى وزياد السيسى ولما ينجح اولادنا فى كرة القدم يجب ان ندعمهم وهذا حقهم، ونحن لا نخاف النجاح، ولو خوفنا لن نحقق شىء، فالكل يعلم طبيعة سبورتنج ولدينا قواعد واخلاق ولدينا ايضا موهوبين من حقهم ألا نقف أمام نجاحهم ومن حق الناشئين ان يطمحوا داخل ناديهم فنحن شعب لا يخاف وسندعم رحلة صعود فريق كرة القدم للممتاز ونتمنى ان يخرج محمد صلاح جديد من نادى سبورتنج



** بصعود فريق الكرة للممتاز تبدأ رحلة الاستثمار الرياضى وبورصة شراء اللاعبين فكيف ستتعامل معها وحضرتك رجل أعمال ؟

- الاستثمار الرياضى مهم وموجود بمختلف دول العالم فأنا لا أعمل وفق قرارات شخصية ولكننا فى نادى سبورتنج نعمل بصورة جماعية فسيتم إنشاء شركة استثمارية للنادى و هى شركة مساهمة مهمتها على ما سوف نصل اليه بتطوير اقتصاديات النادى بشكل علمى رقمى مدروس.

** توليت مهمة نادى سبورتنج فى وقت صعب، وصدرت مواقف كانت لا تليق باسم سبورتنج فكيف تعاملت معها لإدارة النادى خلال الـ ٢٨ شهر الماضية ؟

- مبدئيًا بشكر المجلس السابق ونحن بالمجلس الحالى بنستكمل العمل دون الحديث عن اى تحديات ولكننا نعمل جميعا لحلها خاصة وان لدينا تحديات داخلية وخارجية ولذلك طوال الشهور الماضية كنا فى صمت من اجل تحقيق الانجاز بعيدا عن الاعلام الذى نقدره، فمثلا اول ٦ شهور هم ى اصعب مرحلة عشان نفهم الوضع ونتعامل معه لدرجة ان كل يوم بيحضر مننا من ١٠-١١ فرد ومنهم اطباء وسيدات لديهم اسر ولكن تواجدوا صباحا ومساء دون ملل من اجل النادى.

** بعيدا عن الدبلوماسية كيف تعاملت مع مشاكل النادى المادية خاصة واننا نعلم ان كان هناك رواتب لم تصرف لاكثر من ٦ شهور ووصلت لعام كامل قبل توليكم المهمة ؟

- أفهم ماذا تقصدين ولكن اهم احدى مثلا كان استقالة المسئول المالى بالنادى وبذلك نجد ان مرحلة الوصول الى الخيط من اوله كان صعب عشان كده حولت منظومة العمل المالى بالنادى الى شكل آلى من خلال الشيكات والفيزا فقط ولا يوجد صرف مباشر من خزانة النادى فكل عملية مالية لها ورقة سند واثبات فضلا عن عملية التوفير فلقد استثمرنا فى توفير الكهرباء بإستخدام اللمبات الموفرة بجميع قطاعات النادى فتم توفير مبلغ ١٢٠ الف جنيه من فاتورة النادى شهريا بالاضافة الى تغير شركة الامن التى كانت تحصل على مبلغ ٢٥٠ الف جنيه شهريا بأخرى تحصل على ١١٠ ألف جنيه دون الاخلال بالكفاءة وفى الاول والاخر بتحرك وفق لائحة كمان كان هناك احدى كبير فى البنية التحتية للنادى المتهالكة واستخدام منظومة جديدة لكاميرات المراقبة وتطوير الملاعب فضلا عن قطع الغيار الغير متوفرة لتشغيل حمامات السباحة والتى يتعدى ثمنها ال٦٠٠ ألف جنيه فى بعض الاحيان..

** بصراحة عضويات نادى سبورتنج مغلقة ولكن يتردد أن مجلس الادارة يقبل عضويات جديدة لبعض المقربين بعد إجراء مقابلات مع مجلس الادارة ؟

- هذا لم يحدث على الاطلاق فخلال الـ٢٨ شهر الماضية من عمر المجلس الحالى لم نقبل اى عضوية جديدة لا لمقربين او غيرهم ولكن بيتم فصل عضوية للزوجة او الابناء وفق للائحة النادى وحاولنا نغير اللائحة بالجمعية العمومية الماضية ولكنها لم تكتمل حتى فى عز الازمات المالية لم نفكر فى فتح باب العضوية.

** بالنسبة للفرع الجديد لنادى سبورتنج بمنطقة سموحة لماذا لم نجد اى تحرك ببناء منشآت جديدة مثلما فعل نادى الاتحاد السكندرى بجواركم ؟

- اولا نادى الاتحاد السكندرى حصل على الارض قبل عام ٢٠١٧ بالتخصيص ولكن نحن فى سبورتنج حصلنا على الارض بعد هذا التاريخ برسوم وليس تخصيص وتفاوضنا مع محافظة الاسكندرية حيث انه مع التأخير بيزيد المتأخرات وبالتحديد م٦ شهور ارسلنا لمحافظة الاسكندرية خطاب بموافقتنا على جميع شروط المحافظة التى قررتها للبدء فى اصدار التراخيص والعمل ولكن المحافظ لم يرد علينا حتى الآن ولازلنا فى انتظار الرد ..!