شكرا لقرائتكم خبر 8 فرق تحسم ألقابها التاريخية في ديربي ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين حقق نادي إنتر ميلانو لقب الدوري الإيطالي للمرة 20 في تاريخه، ليسدل الستار على موسم رائع محليا بالنسبة للنيراتزوري قبل 5 جولات كاملة من نهاية الموسم، والأكثر إثارة في تحقيق إنتر للقب، كان الحصول عليه أمام ميلان بالذات في مباراة مباشرة بـ«ديربي الغضب» وعلى ملعب سان سيرو.

وأحرز رجال المدرب سيموني إنزاجي اللقب بعدما تفوقوا بفارق 17 نقطة على المنافس المباشر والأبدي ميلان، وجعلوا اللحاق به مستحيلا من الناحية الحسابية.

ويكون للألقاب التي تحسم في ديربيات من هذا النوع مذاق مختلف بالنسبة للجماهير، ولذا نستعرض لكم ألقابا حسمت بديربيات مثيرة عبر التاريخ، بحسب ما رصده موقع جول العالمي.

ديربي ميلانو 2024

مباراة تمثل ختاما رائعا لموسم رائع لإنتر ميلانو الذي باتت مسألة تتويجه بلقب كل موسم أو وصوله لمنصات التتويج أمرا اعتياديا مع أحد المدربين الذين لا يأخذون حقهم الإعلامي والدعائي كافيا في العالم اليوم.. سيموني إنزاجي.

كان التتويج بلقب الدوري الإيطالي الـ 20 على حساب ميلان على سان سيرو بالذات مكافأة رائعة لموسم ممتاز قدمه إنتر، هفا أتشيربي وتورام كانا كافيين لحسم اللقب أمام جمهور الروسونيري الأكثر عددا في ملعب المباراة نظرا لأنها مباراته، دون أن يعكر هدف توموري صفو الأفاعي.

ديربي القاهرة 2020

وقف العالم على قدم واحدة حين كان الأهلي يواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، لأنها مواجهة لم تحدث من قبل في هذا المستوى، فرغم تجاوز مباريات الفريقين إجمالا حاجز الـ 200 مباراة، لم تأت مباراة بهذه الأهمية من قبل!.

الأهلي والزمالك قدما واحدة من أقوى المباريات عبر تاريخ القارة الأفريقية، حسمها الأهلي 2-1 بهدف متأخر عن طريق نجمه محمد مجدي أفشة فيما فرق بـ«مباراة القاضية».

ديربي الرياض 2023

صحيح أن الهلال تفوق في كل شيء على النصر وكل الأندية السعودية هذا الموسم، إلا أن افتتاحيته في الصيف شهدت مباراة لم تمر على الهلاليين مرور الكرام.

كانت تلك هي مباراة نهائي البطولة العربية التي أقيمت على ملعب الملك فهد بين طرفي ديربي الرياض، انتهت 2-1 وكتب فيها كريستيانو رونالدو التألق بتسجيله هدفي النصراويين.

ديربي مدريد 2014-2016

في مرتين كان ديربي مدريد حاسما في دوري أبطال أوروبا وهوية المتوج به، لأن ريال مدريد واجه أتلتيكو مدريد مرتين في النهائي الأوربي وذلك في 2014 و2016.

حسم ريال مدريد المواجهتين بطريقتين مختلفتين، ففي الأولى فاز 4-1 بعد اللجوء لوقت إضافي، وفي الثانية حقق الملكي اللقب بركلات الترجيح.

ديربي لندن 2004

يتذكر جمهور أرسنال بقوة موسم 2003-2004 الأفضل على الإطلاق لفريق في البطولة إذ سمي بدوري «اللا هزيمة» لفريق المدرب آرسين فينجر.

لقد توجوا باللقب ذلك الموسم قبل أربع مباريات من نهايته، وبدؤوا الاحتفال به أمام أصعب منافسيهم.

وصل فينجر وأبناؤه إلى ملعب وايت هارت لين في 25 أبريل في محاولة لاقتناص نقطة وحيدة لضمان اللقب، وذلك بعد هزيمة تشيلسي، صاخب المركز الثاني من نيوكاسل في اليوم نفسه.

غير لاعبو أرسنال طريقتهم المعتادة في الشوط الأول ضد توتنهام، حيث أنهى باتريك فييرا هجمة مرتدة بهدف لفريقه أعلن تقدمه، قبل أن يضاعف روبرت بيريس النتيجة للجانرز.

عاد توتنهام في الشوط الثاني وسجل هدف ليقلص الفارق في الدقيقة 62، بعدها أهدر ليمان ركلة جزاء في الوقت الإضافي، مما أتاح الفرصة لروبي كين بمعادلة النتيجة لصالح توتنهام، لكن أرسنال لم يحتاج سوى تلك النقطة، وتمكن من الاحتفال.

ديربي مانشستر 2023

عبد مانشستر سيتي طريق الثلاثية التاريخية الوحيدة في مشواره الموسم الماضي بمستوى مبهر استحق بعده أن يتوج على عرش أوروبا والعالم.

في هذا الطريق، كانت هناك بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي وصلت الأمور فيها إلى دور نهائي يشمل كلا من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد طرفي ديربي مانشستر القوي.

أقيمت المباراة على ملعب ويمبلي، وانتهت بفوز رجال المدرب بيب جوارديولا 2-1 بهدفين سجلهما إلكاي جوندوجان، بينما سجل برونو هدف يونايتد الوحيد.

ديربي بوينوس أيرس 2018

أحداث صاخبة عدة تحيط دائما بديربي بوينوس أيرس بين بوكا جونيورز وريفر بليت، لكن في هذا اليوم من عام 2018 كان الأمر يخص مباراة نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

اكتسب لقاء العودة تحديدا إحساسا مختلفا بعدما تم نقله إلى ملعب سانتياجو برنابيو إثر أحداث شغب عديدة، فاز ريفر بالبطولة 5-3 بمجموع اللقاءين وحقق الانتصار 3-1 على حساب بوكا في مباراة البرنابيو وسط أجواء لا تنسى.

ديربي كازابلانكا 2019

مباريات مهمة وعدة دارت بين غريمي ديربي الدار البيضاء، الرجاء والوداد، لكن ظلت المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي كأس العرب 2019 عصية على النسيان.

ذلك للأجواء الجماهيرية غير المسبوقة ربما في التاريخ، إقامة النهائي في محمد الخامس، وسير المباراة التي كان الوداد في طريقه لتحقيق انتصار سهل فيها، فإذا بالرجاء ينتفض ويحدث الريمونتادا 4-4 ويحقق اللقب.