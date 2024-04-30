انريكي : بروسيا دورتموند بداية طريقنا نحو رباعية تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - يتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم فبعد فوزه بالفعل بلقب الدوري الفرنسي و التأهل الى نهائي كأس فرنسا لملاقاة فريق اوليمبيك ليون يوم ٢٥ مايو المقبل و نهائي بطولة الابطال الفرنسية فإن الفريق الباريسي سيواجه مساء الاربعاء فريق بروسيا دورتموند الألماني في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا .

المدير الفني الأسباني لباريس سان جيرمان لويس انريكي أكد ان فريقه جاهز لتحقيق المهمة امام بروسيا دورتموند مؤكدا ان فريق جاهز لتحقيق الانتصار .

وقال لويس انريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بروسيا دورتموند: لا انكر اننا شغوفين للغاية لتحقيق الفوز على بروسيا دورتموند لبلوغ المباراة النهائية .هدفنا هذا الموسم هو الفوز بأربعة القاب وهذه ليست نهاية المشوار ولكنها البداية لمشروعنا الكبير في باريس سان جيرمان .

وأضاف المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان: ادائنا يتحسن باستمرار هذا الموسم ومازالت آمالنا في احراز أربعة القاب قائمة فنحن موجودين في كل البطولات. بالقطع بطولة دوري أبطال أوربا هي الهدف الأكبر وهي البطولة الأهم في القارة الأوربية وكل الاندية الاربعة التي بلغت الدور نصف النهائي قادرة على الفوز باللقب لذلك فعلينا التحكم تماما في مشاعرنا والتعامل في الضغوط التي نتعرض لها ونقدم افضل أداء لنا .

واختتم لويس انريكي تصريحاته قائلا : الفوز بلقب دوري الأبطال هو الطريقة المثلى لكي نكتب تاريخ النادي لكن يظل السؤال كيف يمكننا التفوق على الفرق المنافسة وهذا هو السر في الفوز بالبطولات.