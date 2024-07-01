شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: اتحاد الكرة مش بيرد على حد وسنقوم بتصعيد الأمر والان مع تفاصيل الخبر



أكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن مسؤولي اتحاد الكرة المصرية لا يكلفون خاطرهم ويسألون عن العقود التي يبرمونها، ورأيت بعيني التخبط كما حدث في أزمة الشيبي الأخيرة.



وقال محمد عادل، في تصريحات عبر برنامج الكابتن على قناة dmc، إن الحكم محمد الحنفي لم يخطئ في أي قرار في مواجهة المقاولون العرب وبيراميدز، ولكننا نتحدث عن إدارته للمباراة من الأساس.



وأضاف: إن هذا الأمر من لائحة بيريرا نفسه، وبالتالي نحن نطالب بحقنا وأرغب في رد مكتوب لأننا سنقوم بتصعيد الأمر بعد ذلك، والأمر المميز في اتحاد الكرة أنهم لا يردون على أي شخص "يعني اطلب اللي أنت عاوزه وخلاص".

واختتم تصريحاته بأنهم يقدمون ما لديهم، والمقاولون تعرّض لهذا الأمر من قبل، وجاء شوقي غريب وأنقذ الموقف، ولدينا 8 مباريات بخلاف مباراة بيراميدز لو أعيدت، بمعنى أن هناك 27 نقطة، ولو حصدنا 15 نقطة سنبقي في الدوري.