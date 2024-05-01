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فينيسيوس ينضم لقائمة تاريخية مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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دخل البرازيل فينيسيوس جونيور، قائمة تاريخية مع ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هدفيه أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأحرز البرازيلي فينيسيوس، الهدف الأول لصالح ريال مدريد في شباك بايرن ميونخ في الدقيقة 24، بعدما استقبل تمريرة طولية رائعة من توني كروس.

وأضاف فينيسيوس، هدف التعادل للميرنجي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ودخل فينيسيوس قائمة هدافي ريال مدريد التاريخيين في دوري أبطال أوروبا في النسخة الحديثة، والتي جاءت على النحو التالي:

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105 هدف — .

78 هدف — كريم بنزيما.

66 —  راؤول جونزاليس.

20 —  رودريجو.

20 هدف — فينيسيوس.

وأحرز النجم البرازيلي 47٪ من أهدافه في دوري أبطال أوروبا، في أدوار خروج المغلوب بواقع 3 في دور الـ16 و2 ربع النهائي، و4 في نصف النهائي، وهدف وحيد في لقاء النهائي.

ويلعب ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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