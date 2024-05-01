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الامارات | تعادلان في ختام تمهيدي دوري اليد 

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعادلان في ختام تمهيدي دوري اليد  والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمنت نتيجة التعادل على مباراتين من أصل المواجهات الأربع التي جرت أول من أمس، في الجولة الختامية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لكرة اليد، بعد انتهاء لقاء الشارقة ومضيفه مليحة (25-25)، والوصل مع ضيفه النصر (23-23)، كما شهدت الجولة، عودة شباب الأهلي بانتصارٍ مستحق من مستضيفه العين (36-30)، وتسجيل الجزيرة للنتيجة الأكبر بفوزه على دبا الحصن (40-33).

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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