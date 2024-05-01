"ثلاثي في المقدمة".. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وجاء تشكيل النادي الإسماعيلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمارة، حمدي النقاز.

خط الوسط: عمر الساعي، محمد بيومي، محمد مخلوف.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، نادر فرج، عبدالرحمن مجدي.

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الإسماعيلي كلا من:

"محمد فوزي، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عبد السميع، عصام صبحي، حمادة صلاح، باسم مرسي، مروان حمدي، إريك تراوري".

ويدخل النادي الإسماعيلي اللقاء وهو يحتل المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة جمعهم من 19 مباراة، فيما يأتي النادي الأهلي في المركز ال 11 بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة جمعهم من 11 مباراة.