اتفاقية تعاون لتنظيم برامج الهايكنج في حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد، توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج. ونوه الأمير فيصل بما يقدمه الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج والذي يعنى بتطوير وتنمية رياضة تسلق الصخور ورياضة الهايكنج في المملكة، مشيرا إلى أهمية رياضة الهايكنج وأثرها الإيجابي على المجتمع ودورها بالتعريف بالمقومات السياحية ومناطق الجذب في المملكة من خلال زيارة هذه المناطق وإقامة الفعاليات فيها خصوصا أن منطقة حائل وجبالها تعتبر مناخا جاذبا لمثل هذه الرياضات. وتشمل بنود الاتفاقية تنظيم برامج الهايكنج بمختلف أنواعها وتقديم الدعم اللوجستي والخدمات وفقا للإمكانات المتاحة وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 والتخطيط المشترك بما يحقق أهداف الاتفاقية ومسح مسارات الهايكنج، وكذلك تنظيم ورش تدريبية بالمنطقة والمشاركة في تنظيم الفعاليات والمسابقات وتفعيل مواسم الاحتفالات الوطنية ببرنامج هايكنج واحد لكل ثلاث سنوات ووضع خطة سنوية لتأهيل مرشدي الهايكنج واعتماد فريق الهايكنج بالمنطقة.

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