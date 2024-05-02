طلب عاجل من كولر قبل مواجهة الاهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي من معاونيه التجهيز لمباراة الترجي التونسي القادمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضرب المارد الأحمر موعدًا ناريًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

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ويلتقي النادي الاهلي نظيره الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بتونس، على أن تُلعب مباراة الإياب يوم 25 مايو الجاري في القاهرة.

وطلب كولر من جهازه المعاون ضرورة رفع تقرير له عن مباراة الترجي والصفاقسي التي لعبت أمس، ضمن مباريات الدوري التونسي وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

كما طلب كولر من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن معرفة نقاط القوة والضعف، وطريقة اللعب في فريق باب سويقة قبل المواجهة الحاسمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما يلتقي تأهل الترجي التونسي لنهائي البطولة عقب الإطاحة بصن داونز من نصف النهائي بالفوز عليه بهدفين دون رد.