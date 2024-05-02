طريق الاهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر

أجريت اليوم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر باتحاد الكرة المصري، والتي أوقعت الاهلي في مواجهة الألومنيوم والزمالك في مواجهة مكررة من الموسم الماضي أمام فريق بروكسي.

وتشهد بطولة كأس مصر مشاركة 32 ناديًا منهم 18 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، و14 آخرين من دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي في دور الـ16 الفريق الفائز من مواجهة فاركو ضد الواسطي، على أن يستكمل طريقه حتى النهائي من المواجهات التالية..

البنك الاهلي ضد بتروجيت

المصري يواجه جمهورية شبين

بيراميدز ضد النصر

الاتحاد ضد أبوقير للأسمدة

المقاولون العرب ضد الترسانة

بلدية المحلة ضد الجونة

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في حالة تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، الفريق الفائز من مواجهة طلائع الجيش ضد بورفؤاد، على أن يستكمل طريقه حتى المباراة النهائية من المواجهات التالية..

الإسماعلي ضد القناة

سموحة ضد لافيينا

فيوتشر ضد بترول أسيوط

إنبي ضد النجوم

سيراميكا ضد مكادي

زد ضد الداخلية

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس مصر برصيد 39 مرة من قبل، فيما يأتي خلفه الزمالك برصيد 28 بطولة.