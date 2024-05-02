تحديد موعد مبارتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا اليوم من نظيره الإفريقي، والذي حدد خلاله مواعيد مبارتي منتخب مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وحدد الاتحاد الإفريقي العاشرة مساء يوم 7 يونيو المقبل موعدًا لمواجهة مصر ضد بوركينا فاسو في المباراة التي تلعب على استاد القاهرة الدولي، فيما تلعب مباراة غينيا بيساو يوم 10 يونيو خارج الديار.

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يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد خلالها الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، وذلك بعد الفوز في أول جولتين على حساب جيبوتي بسداسية دون رد، ثم الفوز على سيراليون بهدفين دون رد.

وتمتلك إفريقيا تسع مقاعد ونصف في كأس العالم المقبلة 2026، حيث يتأهل أول ست منتخبات لنهائيات كأس العالم، على أن تلعب أربع منتخبات صاحبة المركز الثاني سيتواجهون فيما بينهم لحسم المتأهلين إلى خوض تصفيات الاتحادات.