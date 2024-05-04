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فوزى لقجع : أتمنى حصد منتخب عربى كأس العالم 2030

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم عن تمنياته بتتويج أحد المنتخبات العربية ببطولة كأس العالم 2030 القادم في ظل تقدم الكرة العربية والافريقية السنوات الماضية.

وأوضح فوزى لقجع خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت وإذاعة أون تايم سبورت أف أم مع الإعلامى محمد الليثى " جميع المنتخبات العربية مؤهلة لحصد لقب بطولة كاس العالم السنوات المقبلة وهذا الامر ظهر في النسخة الماضية التي أقيمت في دولة قطر ".

وتابع فوزى لقجع " الملف المشترك بتنظيم كاس العالم 2030 مع أسبانيا والبرتغال هذا الامر يوضح أنه لا يوجد فارق بين الدول العربية والأوروبية ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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