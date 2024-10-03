أستون فيلا يحقق فوزاً تاريخياً على بايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي فوزاً تاريخياً على حساب ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

الشوط الأول

سيطر بايرن ميونخ على وسط الملعب كما هو متوقع منذ الدقيقة الأولى بينما لعب أستون فيلا بتأمين دفاعي مع الإعتماد على المرتدات السريعة.

نجح أستون فيلا في هز شباك بايرن ميونخ في الشوط الأول عن طريق مدافعه الإسباني باو توريس الا أن الحكم الغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ضغط بايرن هجومياص بحثاً عن تسجيل هدف التقدم دون جدوى لتنته أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاين بهجوم متواصل لبايرن ميونخ الذي طالب بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على أحد مدافعي أستون فيلا.

وصل البايرن بعدة فرص خطيرة الا أنه لم ينجح في إستغلالها، ليرد أستون فيلا بهدف رائع عن طريق لاعبه جون دوران في الدقيقة 79.

حاول البافاري العودة للقاء وتعديل النتيجة دون جدوى لتنته المباراة لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 1-0.