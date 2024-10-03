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والد مصطفى أشرف: اللاعب قريب من الانتقال إلى الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث والد اللاعب مصطفى أشرف نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال والد مصطفى أشرف في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور :"اللاعب الأقرب للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة وتحديدا لنادي الزمالك".

وأضاف:"بوروسيا مونشنجلادباخ يريد تجديد عقد اللاعب، لكن مصطفى يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة".

وأكمل:"مصطفى أشرف قدم أداء جيد جدا مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الفترة الماضية".

وأختتم حديثه قائلًا:" مصطفى أشرف سيكون إضافة قوية للفريق الذي سينتقل له خلال الفترة المقبلة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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