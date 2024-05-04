قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري.. 9 غيابات

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الأبيض، لمواجهة نظيره سموحة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة، يوم الأحد الموافق الخامس من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد سموحة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد رفاعي – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله “نيمار” – سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا – ناصر ماهر – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

ويغيب عن قائمة الزمالك أمام سموحة، كل من: “محمود عبدالرازق «شيكابالا»، ومصطفى شلبي، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي ومحمد أشرف «روقا»، وحمزة المثلوثي، ومحمود علاء، ومحمد عبدالشافي، ومحمود الونش”.