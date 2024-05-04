إسماعيل يوسف: "الزمالك لن يتأثر بغياب شيكابالا في نهائي الكونفدرالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إسماعيل يوسف لاعب الزمالك السابق، عن مباراة نهضة بركان المغربي والزمالك، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقامة في المغرب.

وقال يوسف في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "المستوى الفني للزمالك مرتفع، ولكن مباراة سموحة يجب أن يتم تثبيت فيها الشكل الذي سيلعب به جوميز في المغرب، لأن المباراة في المغرب ستكون صعبة".

وأضاف: "لابد أن يركز الجزء الهجومي على إنهاء الهجمة لأنني أرى أن الزمالك سيصل إلى مرمى نهضة بركان كثيرا، لأن الفريق المغربي سيلعب مباراة مفتوحة، وإذا كان شحاتة أساسيا في مباراة نهضة بركان يجب أن يلعب لقاء سموحة، كما أنني أرى أنه لا يجب أن يلعب الثنائي السعيد وناصر ماهر لقاء سموحة".

واختتم يوسف: "الزمالك لن يتأثر بغياب شيكابالا البدائل تسد، شيكابالا لاعبا كبيرا ولديه إصابة كبيرة، ولكنه يغيب لمدة شهر ونصف".

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