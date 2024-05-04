شكري: دياموند سيتواجد في الممتاز خلال موسمين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد شكري، نجم النادي الأهلي ولاعب دياموند الحالي أن فريقه الحالي سينجح في التأهل للدوري الممتاز خلال موسمين.

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وقال أحمد شكري في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: " نتعامل مع منظومة محترمة في دياموند، ووافقت على الانتقال لنادي في الدرجة الثالثة نظرًا لوجود مشروع في هذا النادي، الذي نشعر بأنه فريق كبير منذ البداية".

وأضاف: "رئيس النادي، مندوه الحسيني منذ أول يوم ويوفر المستحقات المالية، ويلبي احتياجات الجهاز الفني، وهذه عوامل تساهم في نجاح أي نادي".

وتابع: "أعتقد أن نادي دياموند سيتواجد في الدوري الممتاز خلال موسمين، لأنهم يسيرون خطوة بخطوة نحو الأمام، وأتمنى أن نتواجد في أقرب في الدوري الممتاز".