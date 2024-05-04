علي معلول يرتدي شارة قيادة الاهلي للمرة الأولى

ارتدى التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، شارة القيادة للمرة الأولى منذ انضمامه، وذلك في لقاء الجونة.

وقام السويسري مارسيل كولر، باستبدال كريم نيدفيد ومشاركة أكرم توفيق بدلًا منه، ليمنح شارة القيادة للتونسي علي معلول، لأول مرة مع الاهلي وذلك في الدقيقة 61.

وحصل معلول على شارة قيادة الاهلي، بعدما خاض 288 مباراة مع المارد الأحمر خلال 8 سنوات، وبعد مرور دقيقة واحدة صنع ثاني الأهداف في شباك الجونة في الدقيقة 62، الذي أحرزه محمود متولي.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الجونة، اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

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ويتقدم الاهلي على الجونة بنتيجة هدفين دون رد حتى الآن، حيث سجل إمام عاشور الأول في الدقيقة 37، ثم أضاف متولي الهدف الثاني.

والجدير بالذكر أن معلول أصبح أول أجنبي يحمل شارة قيادة النادي الاهلي منذ تأسيسه عام 1907.