الامارات | حتا في مباراة «الأمل الأخير» أمام عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مواجهات الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، بإقامة مباراتين تجمع إحداهما حتا مع ضيفه عجمان، بينما يستقبل الجزيرة بني ياس. وينشد فريق حتا التمسك بآخر آماله في البقاء في دوري المحترفين، خصوصاً أنه يسعى للاقتراب من أقرب منافسيه على صراع الهروب من الهبوط، إذ يمتلك حتا في رصيده ست نقاط في المركز الـ14 الأخير من لائحة الترتيب، بفارق 14 نقطة عن خورفكان برصيد 20 نقطة في المركز الـ12، وخمس نقاط عن فريق الإمارات (11 نقطة) في المركز الـ13.

ولا يملك حتا أي خيار سوى تحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط والإبقاء على بصيص الأمل، حيث لديه ست مباريات متبقية، وأي تعثر جديد يضعه على حافة الهبوط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، أما عجمان فيدخل اللقاء بهدف تحسين مركزه في ترتيب الدوري، إذ يمتلك في رصيده 23 نقطة في المركز التاسع. ويعيش «البرتقالي» أفضل فتراته في الموسم، بعدما حقق الفوز في الجولة الـ20 خارج أرضه على الوحدة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز بقرار إداري (3-صفر) على خورفكان في الجولة الـ21، بسبب إشراك خورفكان للاعب غير موجود في قائمة المباراة.

في المقابل، يخوض الجزيرة مع بني ياس مواجهة من دون ضغوط، حيث يمتلك الجزيرة 24 نقطة في المركز الثامن، أما «السماوي» فلديه 22 نقطة في المركز العاشر، ويأمل كل فريق في تحسين موقعه في الدوري.

ويدخل الجزيرة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تحسن أداء اللاعبين، وعاد بنقطة ثمينة من أمام المتصدر الوصل بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في الجولة الـ21، وينطبق الأمر نفسه على بني ياس الذي تغلب على حتا في الجولة الماضية (4-2)، وقطع خطوة كبيرة نحو البقاء في المحترفين.

. «الإعصار» في المركز الأخير للدوري بفارق 14 نقطة عن خورفكان الـ 12.

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