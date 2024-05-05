حمد إبراهيم: الفوز على فاركو يعطي دفعة قوية للاعبي الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه استطاع الخروج من كبوته بالفوز على فاركو في بطولة الدوري المصري.

وفاز الإسماعيلي على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فارق: "الفوز على فاركو جاء في الوقت المناسب، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية خلال اللقاءات القادمة".

الإسماعيلي يواجه الداخلية بالجولة القادمة

واختتم: "الإسماعيلي سيخوض مواجهة قوية في الجولة القادمة أمام الداخلية، الذي خسر بثلاثية من سيراميكا كليوباترا، ألا أنه فريق قوي ويمتلك لاعبين وجهاز فني محترم، وستكون مباراة صعبة على الفريقين".