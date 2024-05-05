الخليج 365 يكشف الفحص المبدئي لإصابة عمرو السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - أصيب لاعب خط وسط الأهلي، عمرو السولية، أثناء الإحماءات التي سبقت مباراة الجونة الجارية الآن.

وشارك كريم نيدفيد بديلا عن عمرو السولية في التشكيل الأساسي للمباراة.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" إن الفحص المبدئي للسولية هو إجهاد عضلي، وسيجري اللاعب أشعة عقب المباراة لتحديد مدة الغياب.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة، قبل ملاقاة البلدية في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

تغيير عاجل في تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة.. ما السبب؟

بالصور والفيديو.. جماهير إيبسويتش تاون تحتفل مع سام مرسي بالصعود للدوري الممتاز