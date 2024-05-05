سبب غياب خماسي الزمالك عن مباراة سموحة اليوم بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق البنك الأهلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ20.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، خلف الاهلي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم الخماسي حمزة المثلوثي بسبب الإرهاق، كما يغيب شيكابالا بسبب الإصابة، ويغيب أوباما للإصابة، كما يغيب محمود علاء ومهاب ياسر لأسباب فنية.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة سموحة والتي جاءت كالتالي..

حراسة المرمى: معاذ علاء الدين – محمد عواد – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر – أحمد رفاعي – أحمد فتوح.

خط الوسط: أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله نيمار – سيف فاروق جعفر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا – ناصر ماهر – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: ناصر منسي – سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.