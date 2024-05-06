الامارات | نادي بوتافوغو يتسوق في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي بوتافوغو تعاقد مع اللاعب آلان ماركيز لوريرو قادماً من نادي الوحدة في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة «غلوبو» إن النادي البرازيلي واصل التسوق في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سبق له التعاقد مع اللاعب إيغور جيسوس قادماً من شباب الأهلي، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع لاعب وسط الوحدة لينضم إلى صفوفه بداية من يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن بوتافوغو حاول التعاقد مع آلان وجيسوس في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الوحدة وشباب الأهلي رفضا الاستغناء عن خدماتهما، ليستكملا الموسم حتى نهايته.

وأضافت: «إدارة النادي كشفت عن الميزانية العامة الجديدة، والتي تضمنت وثائق وتفاصيل للعمليات المالية لانتقالات اللاعبين التي سيتم الإعلان عنها في فترة الانتقالات الصيفية».

وتابعت: «تم الكشف مسبقاً عن أن إيغور جيسوس الذي نشأ في كوريتيبا وانتقل إلى شباب الأهلي، وقع على عقد انضمامه إلى بوتافوغو حتى 2027، بينما تضمنت الوثيقة تأكيداً بأن آلان وقع عقداً ينص على لعبه في صفوف النادي البرازيلي حتى ديسمبر 2026».

وواصلت: «العقود الخاصة باللاعبين ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، لكن يمكنهما اللعب رسمياً مع الفريق في 10 من الشهر نفسه، وهو تاريخ فتح باب تسجيل الصفقات الجديدة للفترة الثانية لسوق انتقالات اللاعبين في البرازيل».

يذكر أن عقد إيغور جيسوس مع شباب الأهلي ينتهي في يونيو المقبل، إذ لم تجدد إدارة النادي عقد اللاعب الذي انضم إلى الفريق في 2020 قادماً من كورتيبا البرازيلي مقابل مليوني يورو، بينما انضم ألان ماركيز لوريرو إلى الوحدة في سبتمبر 2022 قادماً من إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد حتى يونيو 2024، حيث لم تجدد أيضاً إدارة «العنابي» عقد اللاعب البرازيلي.

• نادي بوتافوغو سبق له التعاقد مع اللاعب إيغور جيسوس قادماً من شباب الأهلي.

• آلان ماركيز وقع عقداً ينص على لعبه في صفوف النادي البرازيلي حتى ديسمبر 2026.