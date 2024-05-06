كولر يصدم ربيعة قبل مواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي صدمة إلى رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول عقب عودته من الإيقاف وغيابه عن مباراة الجونة الأخيرة.

وحقق المارد الأحمر الفوز على الجونة بثلاثية دون رد، في المباراة التي شهدت غياب رامي ربيعة بسبب الإيقاف لتلقيه ثلاث إنذارات.

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ودفع كولر بمحمود متولي في مركز قلب الدفاع بدلًا من رامي ربيعة في مباراة الجونة، حيث شارك في المباراة أساسيًا لأول مرة منذ فترة طويلة، وتألق وأحرز هدفًا في الفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

واستقر كولر على الدفع بمحمود متولي أساسيًا في الفترة المقبلة؛ من أجل تجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، خاصة في ظل تكرار الأخطاء الدفاعية لرامي ربيعة الفترة الأخيرة.

وحسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي نظيره الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.