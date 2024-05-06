تشكيل المصري أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش في المواجهة المقررة بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة المصري وطلائع الجيش، مساء اليوم في السابعة بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، عمرو موسى، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: عصام ثروت، محمد طارق ، عمرو سعداوي ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، غيلاس جناوي ، سمير فكري ، عبد الرحيم دغموم ، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.