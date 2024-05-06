سباق تهديفي بين محرز وسافيتش يُشعل موقعة الهلال والأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد موقعة الهلال والأهلي المقررة على استاد الجوهرة المشعة، مواجهة خاصة بين الثنائي رياض محرز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، من حيث صناعة الأهلي في مسابقة الدوري السعودي لهذا الموسم.

ويتصدر النجم الجزائري رياض محرز جناح الأهلي، قائمة صناع الأهداف بواقع 12 هدفًا ويليه الصربي سافيتش بفارق هدف واحد.

ويبحث كل منهما أن يعزز أرقامه في الدوري السعودي من خلال كلاسيكو الهلال والأهلي، وقيادة كل منهما فريقه لحسم المباراة، لاسيما وأن تمثل أهمية كبيرة في مصير الفريقين في المسابقة المحلية.

ويضم كلاسيكو الهلال والأهلي 9 لاعبين من أفضل 20 صناع لعب في الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما قدموا 74 هدفا،، بواقع 40 للهلال، و34 للأهلي.

وإجمالًا أحرز الهلال 89 هدفًا، ويمتلك ثاني أقوى هجوم بعد النصر، الذي وصل إلى 90 هدفًا، فيما أحرز الأهلي 58، وتعد الفرق الثلاثة الأكثر تهديفًا في الدوري السعودي.

صدام الخبرة والحداثة..

صدام من جانب آخر بين جيسوس ويايسله في الكلاسيكو السعودي، حيث يمثل المدرب البرتغالي المخضرم جيسوس الخبرة التدريبية لاسيما وأن السيرة الذاتية له شاهدة على عدد كبير من المحطات المختلفة، في حين المدرب الألماني يايسله يعد في بدايات مشواره التدريبي، لذا سيكون الأخير في اختبار إثبات الذات في موقعة الليلة، لاسيما وأن الفوز سيعزز موقف الأهلي في التأهل الآسيوي.

ويتفوق جيسوس على يايسله في عدد الانتصارات التي حققها في دوري روشن السعودي، إذ قاد جيسوس الهلال نحو 40 فوزًا في 47 مباراة، في حين حقق يايسله 16 فوزًا في 29 مباراة.

ويقترب الهلال من حسم لقب الدوري السعودي حيث يحتاج لحصد 3 نقاط فقط وفي حال فوزه في الكلاسيكو سيعلن بطلا للمسابقة، بينما يستهدف الأهلي حسم المباراة لصالحه للحفاظ على فرصه في التأهل لدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي الأهلي برصيد 55 نقطة.