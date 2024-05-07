اتحاد الكرة يعلن عن دورتان للرخصة التدريبية "A"

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عمل دورة جديدة للراغبين في الحصول على الرخصة A التدريبية، خلال الفترة المقبلة وذلك بداية من يوم ٢٠ مايو الجاري.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر فتح دورة للراغبين في الحصول على الرخصة A التدريبية، وشهدت مشاركة 25 مدربًا.

واستقر اتحاد الكرة على عمل دورة جديدة للرخصة A، يوم 20 مايو الجاري، نظرًا لوجود عدد كبير من المتقدمين للحصول عليها في الدورة الماضية.

وأوضح اتحاد الكرة أنه سيتم النظر في أوراق المتقدمين وسيتم قبول المطابق منهم للمعايير وذلك بعد عقدهم جلسة مع الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد يومي الأحد والاثنين المقبلين "١٢ و١٣ مايو"، وبعدها سيتم فتح التقديم أيضًا لمجموعة أخرى لاستكمال العدد في الدورة الجديدة، أو في الدورات المقبلة.

وأضاف الاتحاد أن هناك دورة أخرى ستتم إقامتها في شهر يوليو المقبل، وسيتم فتح التسجيل للمشاركة بها خلال الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٤ مايو بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمدينة السادس من أكتوبر.