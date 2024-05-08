"انتمائي للزمالك".. طارق السيد يكشف لـ"الخليج 365" سبب عدم تدريبه منتخب 2009

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد طارق السيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عدم اختياره لتدريب منتخب مصر 2009، بسبب انتمائه إلى الزمالك.

وقال السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كان فيه قرار بتعييني مدربا لمنتخب مصر 2009، وبسبب فيديو عملته أني سعيد بفوز الزمالك، مصر كلها تحدثت عنه، وتم حذف اسمي، وأعلنوا الجهاز الفني الجديد، ولكني وصل لي معلومة أن السبب انتمائي للزمالك".

وتولى حسين عبد اللطيف، تدريب منتخب مصر 2009، فيما تم اختيار عبد الستار صبري مدربا عاما.

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