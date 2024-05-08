"تواصلنا مع دياب".. إنبي يكشف خطوات المشاركة في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن رابطة الأندية وضعت بند المشاركة في البطولات الأفريقية قبل انطلاق الموسم الحالي.

وقال الشريعي في تصريحات تلفزيونية: "اللائحة الموضوعة من رابطة الأندية، بها بند يخص المشاركة في البطولات الأفريقية، حال طلب كاف معرفة الأندية قبل نهاية الموسم فيتم إرسال ترتيب الأربعة أندية خلال الدور الأول".

وأوضح: "اللائحة تشير أنه في حالة التساوي بالمواجهات المباشرة نحتكم إلى فارق الأهداف، وفي حالتنا أصبح بند المواجهات المباشرة والعدم سواء بسبب عدم خوض المباراة الثانية، وبالتالي الفيصل هو فارق الأهداف".

وأتم تصريحاته: "لا نقول كلامنا جزافا ولكنني تواصلت مع أحمد دياب قبل أسبوع بالفعل وسألته عن بنود تحديد المراكز في حالة التساوي بالنقاط وأكد لي إنها تعتمد على فارق الأهداف إذا اعتمدنا نتائج الدور الأول فقط".

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