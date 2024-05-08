صاعد حديثا للدوري.. ناد سعودي يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

فجّرمحمد الذايدي، الناقد الرياضي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن احتمالية انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي.

وقال محمد الذايدي في تصريحات عبر برنامج “الحصاد الرياضي”: “من الممكن أن ينضم الدولي المصري محمد صلاح، إلى صفوف نادي القادسية، خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “هناك بعض الأسماء التي ستنضم إلى صفوف نادي القادسية خلال الفترة المقبلة، ولن تتمكن أندية صندوق الاستثمار السعودي من التعاقد معها”.

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وتابع: “نادي القادسية يستهدف التعاقد مع نجوم عالميين ولاعبين كبار ذات أسماء رنانة، لنباء فريق قوي للغاية في الموسم الجديد”.

وأتم: “يسعى نادي القادسية، للمنافسة بقوة الموسم المقبل على لقب بطولة الدوري السعودي، أو التواجد على أقل تقدير في المربع الذهبي للبطولة”.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح، كان على أعتاب الانضمام لنادي الاتحاد السعودي، مطلع الموسم الحالي، لكن فشل الانتقال في اللحظات الأخيرة.