شكرا لقرائتكم خبر ليفركوزن يأمل العبور من بوابة روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثا عن التأهل الرسمي لنهائي البطولة والاقتراب خطوة أخرى نحو التتويج بالثلاثية هذا الموسم، يلتقي باير ليفركوزن الألماني فريق روما الإيطالي في إياب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي، اليوم.

وقطع ليفركوزن، الذي لم يخسر في أي مباراة حتى الآن في كافة المسابقات، خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب الأولمبيكو، معقل فريق روما، بهدفين نظيفين.

ويحتاج ليفركوزن للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب من أجل العبور للنهائي، الذي يقام في دبلن، والاقتراب خطوة من تحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم بعدما حسم التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، علما بأنه سيخوض نهائي كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن يوم 25 من الشهر الجاري.

في المقابل، ورغم الخسارة على أرضه للمرة الثانية في آخر 33 مباراة بالبطولات الأوروبية للأندية، لم يتخل روما عن هدفه بالتأهل للمرة الثالثة على التوالي لنهائي إحدى البطولات الأوروبية.

وتحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، وعقب الفوز على ليفركوزن 1 / صفر في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لنسخة البطولة في العام الماضي، فشل روما في التتويج باللقب بعد الخسارة أمام إشبيلية في المباراة النهائية، علما بان الفريق كان قد توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم قبل الماضي.

نقاط قبل اللقاء