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الامارات | أنور الحمادي مديرا لفريق خورفكان

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أنور الحمادي مديرا لفريق خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع المدرب واللاعب  السابق أنور الحمادي لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين مديرا للفريق الاول. وأبدى الحمادي في حديث إلى "الإمارات اليوم" سعادته للثقة الممنوحة له في قيادة الفريق، متمنيا ان يكون عند حسن ظن أسرة خورفكان، مؤكدا أنه سيوظف كامل خبرته لتحقيق طموحات النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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