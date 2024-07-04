الامارات | أنور الحمادي مديرا لفريق خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع المدرب واللاعب السابق أنور الحمادي لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين مديرا للفريق الاول. وأبدى الحمادي في حديث إلى "الإمارات اليوم" سعادته للثقة الممنوحة له في قيادة الفريق، متمنيا ان يكون عند حسن ظن أسرة خورفكان، مؤكدا أنه سيوظف كامل خبرته لتحقيق طموحات النادي.